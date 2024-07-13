Лучший бомбардир лиги Дании Онугха берет пример с россиянина Павлюченко

Нападающий датского "Вайле" Херман Онуга поделился своими ориентирами в мире футбола. По словам спортсмена, одним из его кумиров является российский футболист Роман Павлюченко, который отличается умением находить оптимальную позицию на поле и эффективно использовать удары головой.