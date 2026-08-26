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Театр абсурда

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Зеленский предложил взаимный отвод войск от линии фронта

Зеленский предложил взаимный отвод войск от линии фронта

Британская пресса пишет об очередном «плане Зеленского» по окончанию войны. Учитывая то, что материал вышел в издании Times, можно предположить, что и план этот разработан в лондонских кабинетах, а вовсе не на Банковой.

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