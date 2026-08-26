Британская пресса пишет об очередном «плане Зеленского» по окончанию войны. Учитывая то, что материал вышел в издании Times, можно предположить, что и план этот разработан в лондонских кабинетах, а вовсе не на Банковой.
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