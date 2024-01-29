Чемпионка Игр Ласицкене: Медведев убеждает своим примером, что не надо сдаваться

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не смотрела финальный поединок Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Италии Яннику Синнеру, и призналась, что очень эмоционально воспринимает такие матчи.
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