Чемпионка Игр Ласицкене: Медведев убеждает своим примером, что не надо сдаваться

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не смотрела финальный поединок Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Италии Яннику Синнеру, и призналась, что очень эмоционально воспринимает такие матчи.