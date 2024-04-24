Возгорания произошли на объектах ТЭК в Смоленской области после атаки БПЛА

В Смоленской области загорелись объекты гражданского топливо-энергетического комплекса. По словам главы региона Василия Анохина, предварительные данные указывают на то, что это произошло в результате атаки украинских беспилотников.
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