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Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области

Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области

Военнослужащие разведывательного подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» при помощи FPV-дрона уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении.

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