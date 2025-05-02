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Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

Раскрыто число оставшихся в Курской области военных ВСУ

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах Курской области.

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