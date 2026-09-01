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"Как в фильме ужасов". Медведи держат в страхе жителей сел на Алтае

"Как в фильме ужасов". Медведи держат в страхе жителей сел на Алтае

Сельчане готовы собрать деньги на покупку дрона с тепловизором и патроны, так как очень напуганы. Особенно боятся за детей, поскольку начался учебный год Комендантский час продлили в районе Республики Алтай, где в лапах медведя погибла туристка, изменили график работы школ и организовали доставку детей на учебу автобусами.

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