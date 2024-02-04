 В Апшеронском районе Кубани отказали в выплатах участнику СВО, придравшись к его документам

Валентин Поляков

Вообще-то обычная бюрократическая практика проверять и перепроверять каждую выплату из бюджета. Другое дело это то, что не инвалиды, не пенсионеры, а участники СВО на БУ получают какую-то единовременную материальную помощь, да ещё и из муниципального бюджета, при их-то немалых денежных довольствиях!