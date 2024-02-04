 В Апшеронском районе Кубани отказали в выплатах участнику СВО, придравшись к его документам

В Апшеронском районе Кубани отказали в выплатах участнику СВО, придравшись к его документамВоеннослужащий обратился в Управление социальной защиты населения в Апшеронском районе с заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи, приложив копии подтверждающих его права документов.
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