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Живая Кубань

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 В Апшеронском районе Кубани отказали в выплатах участнику СВО, придравшись к его документам

 В Апшеронском районе Кубани отказали в выплатах участнику СВО, придравшись к его документам

 В Апшеронском районе Кубани отказали в выплатах участнику СВО, придравшись к его документамВоеннослужащий обратился в Управление социальной защиты населения в Апшеронском районе с заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи, приложив копии подтверждающих его права документов.

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Комментарии
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Вера Голубь
За такое разок заставить выплатить пособие из своего кармана... сразу перестанут придираться!
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17 час.
Валентин Поляков
Вообще-то обычная бюрократическая практика проверять и перепроверять каждую выплату из бюджета. Другое дело это то, что не инвалиды, не пенсионеры, а участники СВО на БУ получают какую-то единовременную материальную помощь, да ещё и из муниципального бюджета, при их-то немалых денежных довольствиях!
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17 час.

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