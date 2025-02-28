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Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

Химик Панов призвал россиян обращать внимание на упаковку лекарств при покупке Не стоит покупать лекарства на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц, заявил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

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