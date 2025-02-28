Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

Химик Панов призвал россиян обращать внимание на упаковку лекарств при покупке Не стоит покупать лекарства на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц, заявил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.