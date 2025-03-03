«Марсельеза», Делакруа и Гальяно: Великая французская революция в искусстве

Перед премьерой «Андре Шенье» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко «Сноб» вспоминает, как Великая французская революция нашла свое отражение в искусстве — от «Марсельезы» и картин Делакруа до исторических фильмов о Марии-Антуанетте.