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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 28.04.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 28.04.2025

***** - Эй, сейчас ливень начнется, бежим скорее под крышу. - Зачем? - А, ты из Питера, ну бывай. ***** И что это все так рвутся высшее образование получить? Вот у нас в офисе из тридцати человек только у двух высшее образование - у уборщицы и курьера.

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