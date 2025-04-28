Лучшие Анекдоты из Питера за 28.04.2025

***** - Эй, сейчас ливень начнется, бежим скорее под крышу. - Зачем? - А, ты из Питера, ну бывай. ***** И что это все так рвутся высшее образование получить? Вот у нас в офисе из тридцати человек только у двух высшее образование - у уборщицы и курьера.