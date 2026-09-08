Обзор матчей первого дня English Open 2026

Оливер Лайнс нанес шокирующее поражение Чжао Синьтуну в первый день турнира English Open 2026 в Брентвуде, сообщает WST Оливер Лайнс (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - квалификация Трансляции, расписание - первый раунд Оливер Лайнс одержал потрясающую победу, одолев первого номера в мировом рейтинге Чжао Синьтуна со счетом 4-2 на турнире English Open 2026, который проходит в Брентвуде.
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