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Крымская газета

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Российские учёные создали лазерный "пылесос" для лечения гнойных ран

Российские учёные создали лазерный "пылесос" для лечения гнойных ран

Учёные Челябинского госуниверситета, Южно-Уральского медицинского университета, Института прикладной математики и Тихоокеанского океанологического института разработали устройство для лечения гнойных и хронических ран с помощью лазерной кавитации.

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