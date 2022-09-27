Российский «ленд-лиз»: Верховный Главнокомандующий обязан вмешаться

Российский «ленд-лиз»: Верховный Главнокомандующий обязан вмешаться

Ситуация беспрецендентная и видимо, требуется вмешательство Верховного Главнокомандующего российской армией, чтобы прекратить оставление и сдачу российскими военными боевой техники.

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