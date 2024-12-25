Самые смешные картинки 2024 года по версии MAXIM

Не спрашивайте, откуда у нас такие картинки, да еще маслом. Какой год, такие и картинки! фото: MAXIMПеред тем как по традиции сжечь чучело уходящего года, мы по другой традиции обшарили его карманы и нашли там эти картинки! Они показались нам знакомыми, и неспроста.