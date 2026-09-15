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Царьград

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Дебаты-2026: Один кандидат запел, другой назвал великого Королёва вором. Что дальше?

Дебаты-2026: Один кандидат запел, другой назвал великого Королёва вором. Что дальше?

До выборов депутатов Госдумы осталось 3 дня. В здании на Охотном ряду отреставрировали парадную лестницу и почистили красные ковровые дорожки.

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