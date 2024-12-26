Новгородский автомеханик-порнограф получил условный срок

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор 26-летнему жителю Великого Новгорода, в свободное от хобби время работающему автомехаником на одной из станций технического обслуживания автомобилей.
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