ТАСС: в Судже продолжаются активные штурмовые действия

ВС России продолжили активные штурмовые действия в городе Судже Курской области. «Ночью продолжились бои за Суджу, сейчас в городе идут активные штурмовые действия наших бойцов», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
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