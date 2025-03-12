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ТАСС: в Судже продолжаются активные штурмовые действия

ТАСС: в Судже продолжаются активные штурмовые действия

ВС России продолжили активные штурмовые действия в городе Судже Курской области. «Ночью продолжились бои за Суджу, сейчас в городе идут активные штурмовые действия наших бойцов», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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