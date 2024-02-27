Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве из-за боязни конфискации

Певица Наталья Ветлицкая переписала квартиру на Патриарших прудах стоимостью более 200 миллионов рублей своей 19-летней дочери Ульяне, чтобы избежать возможной конфискации имущества из-за дискредитации Вооруженных сил России.
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