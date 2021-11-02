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Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться

Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться

Виктория Никифорова "Я — муж Джилл", — представился американский президент встречавшим его церковным сановникам Ватикана.

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Горбатюк Валерий
США всей планетой не управляют. Из всех иностранных СМИ давно известно, что планетой управляет Путин. А к тем, кто смеет упорствовать, он отправляет Петрова и Баширова :)
stadmiale Стадмиале
А где/в какой стране/валюте лежат все деньги миллионеров/миллиардеров/политиков высших эшелонов власти/"серых кардиналов", или в Северной Корее?

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