Утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска, передает Polisia.kz. 15 июня около 20.00 в отдел полиции Шахтинска поступило сообщение из приемной скорой помощи: на зоне отдыха, расположенной в 10 км от города, утонул малолетний ребенок.