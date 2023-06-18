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Утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска

Утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска

Утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска, передает Polisia.kz. 15 июня около 20.00 в отдел полиции Шахтинска поступило сообщение из приемной скорой помощи: на зоне отдыха, расположенной в 10 км от города, утонул малолетний ребенок.

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