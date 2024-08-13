Арктическая экспедиция «Ледокол знаний» стартовала из Мурманска

Пятая по счету экспедиция к Северному полюсу «Ледокол знаний» стартовала из Мурманска. В 2024 году в проекте приняли участие 63 школьника, в том числе из таких стран, как Армения, Венгрия, Казахстан, Китай, Индия, Монголия и ЮАР.