Тибо Куртуа планирует паузу в карьере за сборную Бельгии

«Я хочу отдохнуть год, а потом сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы. Не знаю, устроит ли это руководство сборной Бельгии», — отметил вратарь в интервью, цитируемом журналистом Альберто Перейрой в соцсети X.