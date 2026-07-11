Тибо Куртуа планирует паузу в карьере за сборную Бельгии

«Я хочу отдохнуть год, а потом сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы. Не знаю, устроит ли это руководство сборной Бельгии», — отметил вратарь в интервью, цитируемом журналистом Альберто Перейрой в соцсети X.
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