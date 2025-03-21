Добрый вечер! Завтра в Донецке от +1℃ до +11℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ +2℃ 62 ☂️ 2% • 05:00: ️ +1℃ 63 ☂️ 2% • 08:00: ️ +5℃ 63 ☂️ 2% • 11:00: ️ +11℃ 63 ☂️ 2% • 14:00: ☁️ +11℃ 63 ☂️ 2% • 17:00: ☁️ +10℃ 63 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ +6℃ 63 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ +4℃ 63 ☂️ 2% Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера.