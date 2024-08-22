В Кургане автобусы изменят движение из-за ремонта трубопровода. Список

В Кургане временно изменятся маршруты городских автобусов. Изменения связаны с перекрытием движения в период с 20:00 23 августа до 20:00 26 августа по улице Куйбышева от улицы Кирова до улицы Красина для работ по устранению дефекта на трубопроводе, проводимых ПАО «КГК» СП «Тепловые сети».
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