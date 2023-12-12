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Каникулы продолжаются: в Челябинске вновь отменили занятия в школах

Каникулы продолжаются: в Челябинске вновь отменили занятия в школах

В Челябинске пятый день подряд школьники остаются дома из-за мороза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 12 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.

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