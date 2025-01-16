Волонтеры со Ставрополья пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области

t.me/Telegram-канал главы Запорожской области Евгения Балицкого Ставропольские волонтеры, доставлявшие гумпомощь для детей, получили ранения в ходе атаки дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов в Запорожской области.
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