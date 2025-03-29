Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • liza KIM
    👍Сталин и 80-летие...
  • Николай Степанов
    ООН фактически руководит запад во главе с США . Говорит этот Гуттериш именно то что ему сказали . Так что надо делать...Медведев уличил Г...
  • Игорь Васиков
    Этот Гутериш cтаpый n030p OOH !!!Медведев уличил Г...

Вэнс: Америка должна обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед

Вэнс: Америка должна обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед

Америка должна обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед. Соответствующее заявление в ходе визита в Гренландию сделал вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс, информирует РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх