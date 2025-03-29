Вэнс: Америка должна обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед

Америка должна обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед. Соответствующее заявление в ходе визита в Гренландию сделал вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс, информирует РИА Новости.
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