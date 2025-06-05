При обрушении породы на камчатском руднике погиб проходчик

На руднике Бараньевский в Быстринском районе в 4.30 произошло обрушение породы, погиб один человек.<strong>На руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатки произошло обрушение породы, погиб один человек.
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