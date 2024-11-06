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Царьград

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Fox News: Трамп опередил Харрис в поддержке выборщиков и набрал 267 голосов

Fox News: Трамп опередил Харрис в поддержке выборщиков и набрал 267 голосов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует по голосам выборщиков.Fox News сообщает, что у него уже 267 голосов из необходимых для победы 270.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Ну что, когда в Фашингтоне начнут стрелять? Ждём-с!!!
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