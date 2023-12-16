Ярославский моторный завод создал современный складской комплекс

Ярославский моторный завод в рамках задачи модернизации цеха для производства двигателей и компонентов поменял подход к системе складирования и создал современный склад для приемки, хранения и отгрузки готовой и промежуточной продукции на базе системы управления складом LEAD WMS от ГК LogistiX.