Ярославский моторный завод создал современный складской комплекс

Ярославский моторный завод в рамках задачи модернизации цеха для производства двигателей и компонентов поменял подход к системе складирования и создал современный склад для приемки, хранения и отгрузки готовой и промежуточной продукции на базе системы управления складом LEAD WMS от ГК LogistiX.
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