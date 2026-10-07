Кукурелья подал красную карточку судье, уронившему ее перед удалением Перишича за фол на Марке. Испанца освистывали, Билич назвал его провокатором: «А кого он не злит? Легко падает»

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Игроки, тренеры и болельщики сборной Хорватии остались недовольны поведением защитника сборной Испании в матче Лиге наций.

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