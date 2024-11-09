Ситуация на фронте ухудшается: Сырский сообщает о telefonnye переговоры с Каволи

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о сложной обстановке на линии фронта в ходе телефонного разговора с главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
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