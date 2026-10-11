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Эвакуированная из Алешек пенсионерка поблагодарила российских военных за помощь

Эвакуированная из Алешек пенсионерка поблагодарила российских военных за помощь

Российские военные делились с жителями города Алешки в Херсонской области едой. Об этом рассказала ТАСС эвакуированная Светлана Попова.

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