The Guardian: учёные выявили пользу сауны для переносимости жары

Учёные изучают, как регулярное посещение сауны помогает организму адаптироваться к аномальной жаре. Такая методика улучшает терморегуляцию и снижает нагрузку на сердце, однако требует осторожности при здоровье сердечно-сосудистой системы.
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