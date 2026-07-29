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Царьград

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The Guardian: учёные выявили пользу сауны для переносимости жары

The Guardian: учёные выявили пользу сауны для переносимости жары

Учёные изучают, как регулярное посещение сауны помогает организму адаптироваться к аномальной жаре. Такая методика улучшает терморегуляцию и снижает нагрузку на сердце, однако требует осторожности при здоровье сердечно-сосудистой системы.

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