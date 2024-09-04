Командир отделения снайперов ВСУ признан виновным в убийстве мирного жителя Мариуполя

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора в отношении командира 3 отделения снайперов 1 взвода снайперов роты снайперов 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Николая Величко.
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