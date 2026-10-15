В Самаре остановили наземный общественный транспорт после объявления ракетной опасности. Мэр Иван Носков сообщил, что метрополитен продолжает работу, жители могут свободно пройти на станции, чтобы укрыться.
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