Затмила всех: княгиня Шарлен в эффектном комбинезоне на закрытии телефестиваля в Монте-Карло

Княгиня выбрала образ в стиле Грейс Келли фото: @hshprincealbertii46-летняя княгиня Монако Шарлен поразила своим эффектным выходом на закрытии 63-го Телевизионного фестиваля, который проходил 18 июня в Монте-Карло.
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