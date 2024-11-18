Массовая утечка персональных данных в Турции

Совет по защите личных данных Турции (KVKK) оштрафовал игровую платформу, принадлежащую Amazon.com, на 2 миллиона турецких лир (около 58 000 долларов США) после нарушения безопасности, в результате которого были раскрыты данные более 35 000 человек.
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