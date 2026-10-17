Сетевые мошенники освоили новый — и, пожалуй, самый циничный — способ обмана: они используют аккаунты умерших людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Саботаж по-тихому...
- НН «Дипломатический ...
- НН «Дипломатический ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым