«Дипломатия за закрытыми дверями»: Почему Турция не отвечает на атаки ВСУ

Из-за того, что атаки на турецкие суда со стороны Украины в последнее время участились, Турция может перейти к более жестким мерам, продемонстрировав, что турецкие корабли не могут быть законными военными целями, сказал НСН Тогрул Исмаил.
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