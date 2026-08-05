Политика как он...
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Политика как она есть

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«Дипломатия за закрытыми дверями»: Почему Турция не отвечает на атаки ВСУ

«Дипломатия за закрытыми дверями»: Почему Турция не отвечает на атаки ВСУ

Из-за того, что атаки на турецкие суда со стороны Украины в последнее время участились, Турция может перейти к более жестким мерам, продемонстрировав, что турецкие корабли не могут быть законными военными целями, сказал НСН Тогрул Исмаил.

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