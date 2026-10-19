Александра Эала сыграет с Диан Парри в первом круге в Нинбо. Сетка турнира здесь . BNB Ningbo Open Нинбо, Китай 19 – 25 октября 2026 WTA 500 Призовой фонд – 1 206 446 долларов Открытые корты, хард 1-й круг.
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