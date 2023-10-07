Запад не выполняет свои обязательства перед Зеленским — Лукашенко

Требования президента Владимира Зеленского к западным странам о поставках вооружения абсолютно обоснованы, так как Запад, втягивая Украину в противостояние с Россией, обещал полностью обеспечить вооружением, заявил 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам.
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