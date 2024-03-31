Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

РИАМО - 31 мар. Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали беспилотный аппарат украинской армии над территорией Белгородской областью, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
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