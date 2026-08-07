ФСБ России выявила криптообменники для перевода денег украинским кураторам

Деятельность девяти координируемых из-за границы каналов вывода за рубеж средств, похищенных у российских граждан, пресечена сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России, сообщает пресс-служба ФСБ РФ 7 августа на официальном интернет-портале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии