Портреты героев СВО: выставка Сергея Марченко в Риме привлекает внимание

В Риме прошла выставка "Уголь Донбасса", организованная Комитетом "Бессмертный полк". Работы Сергея Марченко представляют портреты героев Специальной военной операции на Украине, включая военкора Ростислава Журавлева и других самотверженных людей.
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