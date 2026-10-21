🏛В Балаклаве ведутся работы по сохранению исторических зданий — некоторые износились почти на 80% Специалисты восстанавливают фасад кинотеатра «Родина»: украшают его скульптурами муз Полигимния и Мельпомена, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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