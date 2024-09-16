Губернатора Вологодской области вызвали в СБУ на допрос

Глава одного из регионов России рассказал, что ему прислали занятную "портянку".Георгий Филимонов, являющийся губернатором Вологодской области России, был вызван на допрос Службой безопасности Украины (СБУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии