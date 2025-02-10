Сотрудники Meta скачали через торрент почти 82 ТБ пиратских книг для обучения ИИ

Материнская компания Facebook Meta в настоящее время борется с коллективным иском, обвиняющим ее в нарушении авторских прав и недобросовестной конкуренции, в том числе в связи с тем, как она обучала LLaMA.
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