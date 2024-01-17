Нефть теряет в цене на фоне укрепления доллара и разочаровывающих данных из Китая Татьяна АрестоваНефть снизилась в цене 17 января, поскольку экономический рост в Китае, втором по величине потребителе сырья в мире, немного не соответствовал ожиданиям.
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