Нефть теряет в цене на фоне укрепления доллара и разочаровывающих данных из Китая Татьяна АрестоваНефть снизилась в цене 17 января, поскольку экономический рост в Китае, втором по величине потребителе сырья в мире, немного не соответствовал ожиданиям.